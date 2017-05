Jesse Williams (Grey's Anatomy) : Photo rare de ses adorables enfants !

Avant l'annonce d'un divorce qui a fait réagir les médias du monde entier, Jesse William et son ex-femme Aryn Drake-Lee formaient une famille magnifique. Après dix ans de relation, cinq ans de mariage et deux superbes bambins, le couple se sépare. La nouvelle, qui date du 25 avril dernier, a fait l'effet d'une bombe, brisant sans doute le coeur de nombreux amoureux de la série.

Papa poule et hyperprotecteur, le célèbre acteur de la série Grey's Anatomy souhaite que ses enfants évoluent loin des paparazzi et de la médiatisation. L'interprète de Jackson Avery au corps de rêve (qui se met d'ailleurs beaucoup trop souvent torse nu dans la série) a publié sur Instagram ce dimanche 21 mai un cliché bourré de tendresse. On peut notamment voir de dos Sadie (née en décembre 2013) et Maceo (né en août 2015) face à un mur ultracoloré. Avec cette image légendée "équipe de travail", Jesse Williams a souhaité mettre en avant le boulot de ses deux enfants, dos à l'objectif, alors qu'ils décorent un mur de guirlandes et de fleurs.

Nombreuses ont été les réactions des fans de la star. "Trop mignon", "J'adore", "Qu'ils sont beaux", "Que c'est adorable" ou encore "Je fonds, ils sont vraiment top" peut-on lire dans les commentaires du cliché. En bref, Jesse Williams a prouvé qu'en plus d'être une bombe, il savait aussi prendre soin de ses enfants.