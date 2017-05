Jesse Williams (Grey's Anatomy) : Son divorce surprise se précise un peu plus...

Cette séparation, personne ne l'a vue venir, pas même les proches de Jesse Williams. Si certains espéraient secrètement que la star de Grey's Anatomy revienne sur sa décision de divorcer de sa femme Aryn Drake-Lee, le miracle n'arrivera pas.

Alors qu'il formait depuis plus d'une décennie un couple en apparence parfait avec la mère de ses deux enfants (Sadie, 3 ans, et Maceo, 1 an et demi), Jesse Williams est à l'origine de la demande de divorce déposée le 11 avril dernier. Pour la toute première fois depuis l'annonce de la triste nouvelle, le charmant acteur américain de 35 ans connu pour incarner le docteur Jackson Avery dans la série médicale à succès de Shonda Rhimes a été photographié sans son alliance. Preuve qu'une page de sa vie amoureuse s'est définitivement tournée. C'est à l'occasion d'un passage à New York capté en images par TMZ que le beau gosse a été repéré sans alliance à l'annulaire - mais avec le sourire ravageur qu'on ne lui connaît que trop bien. Jesse Williams semble surmonter l'épreuve sans trop de difficultés.

Les premières tensions entre Jesse Williams et la très discrète Aryn Drake-Lee sont apparues récemment, lorsque l'acteur et son épouse mariés depuis 2012 ont quitté New York pour Los Angeles, un changement de vie auquel Aryn Drake-Lee a eu du mal à s'adapter. "Elle trouvait tous les gens différents de leurs amis de New York, pas sincères", confiait récemment une source proche à People. L'autre cause de leur rupture inattendue résiderait dans les absences répétées de l'acteur. Très sollicité par le tournage de Grey's Anatomy, le beau gosse également vu aux côtés de Rihanna dans son clip Russian Roulette sorti en 2009 ne pouvait être aussi présent que sa femme l'aurait voulu.

Et à en croire certaines rumeurs, un récent rapprochement de Jesse Williams avec la belle actrice Minka Kelly n'aurait pas arrangé les choses. Travaillant ensemble sur un même projet qui les a notamment conduits à Paris, les comédiens se seraient beaucoup vus en dehors de leurs obligations professionnelles dernièrement. Ils n'ont toutefois pas été revus ensemble depuis...

Olivia Maunoury