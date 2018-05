Jesse Williams : Le beau gosse de Grey's Anatomy a une nouvelle chérie de 26 ans

Connu depuis de longues années pour interpréter le rôle du Dr. Jackson Avery dans la série Grey's Anatomy, Jesse Williams a vraisemblablement retrouvé l'amour, quelques mois après son divorce houleux.

Selon les informations révélées le 30 mai 2018 par la Page Six, celui qui fêtera ses 37 ans en août prochain fréquente depuis peu la très jolie Taylor Rooks (26 ans), présentatrice sportive de la chaîne de télévision SportsNet New York. Un indiscret précise ainsi que le couple a été vu lors d'un week-end en tête à tête à Atlantic City (New Jersey) à l'occasion du Memorial Day, jour de commémoration rendant hommage aux Forces armées aux États-Unis. Les tourtereaux ont notamment profité de cette parenthèse pour découvrir le spectacle humoristique de Kevin Hart qui se produisait samedi 26 mai au Boardwalk Hall. "Ils veulent rester discrets sur leur romance. Il vient de traverser un divorce difficile, mais il a trouvé du réconfort auprès de Taylor", a-t-on glissé.

Avant de jeter son dévolu sur Taylor Rooks, Jesse Williams avait fréquenté quelque temps l'actrice Minka Kelly. Le duo a rompu en janvier. L'année dernière, son épouse depuis 2012 et mère de ses deux enfants, Aryn Drake-Lee, lui déclarait la guerre lors de leur divorce, réclamant auprès du juge la garde exclusive de leur fille Sadie (4 ans) et de leur fils Maceo (2 ans et demi). La justice avait finalement tranché en la faveur du comédien pour une garde partagée, tandis que celui-ci verse une confortable pension alimentaire à son ex.