Jesse Williams, le divorce : Accord trouvé pour la garde des enfants, mais...

Il semblerait que Jesse Williams et sa future ex-femme Aryn Drake-Lee soient sur le point de mettre un terme à la guerre qui les oppose au sujet de la garde des enfants. Selon TMZ, le beau gosse de Grey's Anatomy et celle qui fut sa compagne pendant plus de dix ans sont parvenus à un accord, au moins temporaire.

Jesse Williams aurait obtenu gain de cause, puisque c'est la garde partagée qui a été décidée alors qu'Aryn, bien décidée à obtenir la garde exclusive, enchaînait les actions pour l'empêcher de voir autant que possible leurs deux enfants, Sadie (3 ans) et Maceo (bientôt 2 ans). Ils veilleront à s'entendre quant à tous les frais engagés pour l'éducation de leurs enfants et se sont engagés à ne pas faire de remarques désobligeantes devant eux, ni à en faire des messagers entre leurs parents séparés.

En revanche, la future ex-femme de Jesse Williams a obtenu un point précieux dans cet arrangement, à savoir que ni elle, ni son mari ne doivent présenter aux enfants une personne "avec laquelle il ou elle serait engagé(e) dans une relation sentimentale depuis moins de six mois". Or, Jesse Williams serait en couple depuis plusieurs semaines avec Minka Kelly. Et la jeune actrice serait donc devenue un nouveau point de discorde dans le divorce. Un point sur lequel Aryn compte bien appuyer pour finir par obtenir la garde exclusive désirée.

La guerre n'est donc peut-être pas tout à fait terminée...