Jesse Williams : Sa femme s'en prend encore à lui, à cause de leurs enfants...

Entre Jesse Williams, le beau gosse de Grey's Anatomy, et sa femme Aryn Drake-Lee, le divorce vire à la guerre ! Madame accuse désormais l'acteur de mettre leurs enfants en danger à cause... d'Instagram.

Comme le rapporte le site TMZ.com, Aryn Drake-Lee a déposé de nouveaux documents officiels auprès de la justice afin de pointer du doigt le comportement de Jesse Williams, qui partage des photos de leurs enfants, Sadie (3 ans) et Maceo (bientôt 2 ans), sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où il possède 2,4 millions d'abonnés. Elle estime que l'acteur les met en danger car il n'est pas à l'abri de fans déséquilibrés qui pourraient chercher à s'en prendre à eux dans le but de se rapprocher de lui. La femme de l'acteur souhaite donc qu'il n'en poste plus.

Jesse Williams, qui se bat pour une garde alternée alors qu'Aryn Drake-Lee souhaite la garde exclusive, a évoqué le premier amendement de la Constitution américaine pour justifier son droit à partager des photos de ses enfants. Cet amendement défend notamment la liberté d'expression... Un argument que sa future ex-femme a rejeté en soulignant que leurs enfants ont eux aussi des droits, comme celui de ne pas vouloir être publiquement exposés.

Depuis l'annonce - surprise - de leur divorce, Aryn Drake-Lee a porté plusieurs coups contre son mari. Elle l'a notamment accusé d'être un père absent - à cause des tournages de Grey's Anatomy, ce qu'il a réfuté - ainsi que d'avoir un comportement dangereux... Elle a également réclamé qu'il ne puisse pas présenter une nouvelle compagne à leurs enfants si cela fait moins de six mois qu'ils se fréquentent ! L'acteur est d'ailleurs en couple avec Minka Kelly.

