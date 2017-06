Jessica Alba : Beauté au naturel, elle pose sans une once de make-up

Très à l'aise avec son corps (et on comprend pourquoi), c'est sur Instagram qu'elle a part la suite posté une courte vidéo où elle présente son avant/après maquillage. Un "summer look" parfait qui a fait sensation ce jeudi 29 juin : pas moins de 700 000 personnes ont visionné la vidéo. Ses fans, par milliers, n'ont pas manqué de lui faire savoir qu'elle était tout bonnement sublime. "Sans maquillage, tu es toujours aussi incroyable", "Grandiose avant et après" ou encore "Tu es ma beauté naturelle préférée", lit-on parmi les nombreuses réactions.

Qu'elle soit naturelle ou pas, Jessica Alba est d'une beauté sans faille, qui affiche une peau sublime sans la moindre imperfection : il y a de quoi être jaloux !