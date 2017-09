Jessica Alba, enceinte et au naturel pour entretenir son corps tonique

Enceinte de son troisième enfant, Jessica Alba (36 ans) sait comment s'y prendre maintenant qu'elle a eu Honor (9 ans) et Haven (6 ans). En juillet dernier, la bombe américaine avait annoncé que Cash Warren, son mari depuis près de dix ans, et elle attendait un nouveau bébé.

Et depuis, la belle prend du temps pour elle, tout en répondant à ses obligations professionnelles et notamment sa société The Honest Company, entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d'entretien non toxiques. Depuis juillet, forcément, son ventre a aussi bien poussé. On distingue aujourd'hui un beau baby bump, encore plus évident lorsqu'il est moulé dans un top sportif comme celui que la star arborait le samedi 23 septembre, devant sa salle de gym.

Au naturel et visiblement décontractée, Jessica Alba se rendait à une nouvelle séance afin de travailler en douceur son corps déjà tonique. La bombe en effet, connue pour ses formes sculptées et jalousées, fut sacrée femme la plus sexy du monde (Sexiest Woman in the World) par le magazine FHM en 2007.

Plus rare au cinéma ces dernières années, Jessica Alba devrait faire une dernière apparition publique avant son accouchement. L'actrice est en effet à l'affiche de la comédie El Camino Christmas qui, comme son titre pour l'indique, sortira pour Noël aux États-Unis. Elle y donnera la réplique à Vincent d'Onofrio, Dax Shepard, Luke Grimes (Fifty Shades of Grey) et Tim Allen.