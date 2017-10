Jessica Alba enceinte : La future maman dévoile un ventre très arrondi

Le plus souvent, Jessica Alba recouvre, avec style, son ventre rond. Enceinte de son troisième enfant, la star de 36 ans offrira prochainement un petit frère ou une petite soeur à ses deux filles, Honor (9 ans) et Haven (6 ans). Le sexe du bébé n'a pas été révélé. Lancée dans une grossesse qui se passe à merveille et ne l'empêche pas de s'investir dans son business florissant, The Honest Company (récemment condamné par la justice), elle partage son quotidien de future maman sur les réseaux sociaux.

Après s'être affichée avec sa maman à l'occasion de l'anniversaire de celle-ci, l'actrice a levé le voile sur son ventre rond. Elle a ainsi proposé à ses 11 millions d'abonnés de découvrir son baby bump qui a bien poussé, s'exposant face au miroir dans l'une de ses stories éphémères. La femme de Cash Warren apparaît sans haut tandis que des photos de famille agrémentent l'image. On y découvre Honor et Haven dans leur bain et les deux fillettes posant avec leur papa.