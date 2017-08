Jessica Alba enceinte : Le prénom déjà trouvé pour son troisième enfant ?

Jessica Alba et son époux Cash Warren réfléchissent activement au prénom qu'ils donneront à leur futur bébé. Enceinte de son troisième enfant, l'actrice de 36 ans était interviewée vendredi 4 août par l'animateur Jimmy Fallon sur le plateau de son talk-show lorsqu'elle a confié qu'il y avait certaines exigences à respecter afin de donner un prénom au petit frère ou à la petite soeur de Honor (9 ans) et Haven (6 ans le 13 août).

"Le prénom de mon mari est Cash [le mot "argent" en français, NDLR], c'est son vrai prénom à l'état civil. Donc nous avons donné à nos filles des prénoms qui sont de vrais mots. Il se trouve qu'on a choisi la lettre H, donc ce devra être un seul prénom, à double syllabes, qui commence par un H et qui doit aussi être un mot. Et ça ne doit pas non plus être trop bizarre, juste un peu original", a-t-elle déclaré.

Avec beaucoup d'humour, Jimmy Fallon s'est alors empressé de faire quelques suggestions, qui ont toutes été refusées. Le présentateur a notamment proposé Hale ("vigoureux") et Hart ("cerf"). Le sourire aux lèvres, Jessica Alba a mis son véto. Il faudra donc patienter encore quelques mois pour en savoir un peu plus...

Le lendemain, la fondatrice de la société controversée The Honest Company se rendait à East Hamptons pour assurer la promotion de la nouvelle gamme de couches lancée en partenariat avec l'association Baby2Baby, qui vient en aide aux familles défavorisées. Absolument radieuse dans une longue robe bleue qui mettait en valeur son début de baby bump, Jessica Alba a profité de cet événement pour prendre la parole lors d'un live chat publié sur sa page Facebook.