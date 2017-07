Jessica Alba enceinte : Maman poule de retour de vacances avec ses filles

Une semaine après avoir annoncé qu'elle était enceinte de son troisième enfant, Jessica Alba est officiellement de retour en Californie après son séjour en famille à Hawaï. Lundi 24 juillet, l'actrice de 36 ans a ainsi été repérée lors de son arrivée à l'aéroport de Los Angeles, quelques minutes seulement après son atterrissage.

Accompagnée de ses filles Honor (9 ans) et Haven (6 ans le 13 août prochain) mais sans son époux Cash Warren, la star américaine est apparue sublime au naturel, le regard caché derrière ses épaisses lunettes. Vêtue d'un pantalon noir et d'un pull ample qui ne laissait rien deviner de ses rondeurs, la future maman s'est rapidement frayé un chemin au milieu des paparazzi avant de regagner le véhicule qui les attendait à la sortie du terminal. Sosie troublant de sa célèbre mère, l'aînée des fillettes avait les cheveux nattés et était coiffée d'un panama. Sa petite soeur la suivait de très près, casquette vissée sur la tête.

Sur Instagram, la fondatrice de l'entreprise The Honest Company a publié un cliché souvenir de ses vacances à Hawaï. Jessica Alba y prend la pose au côté de son mari et de leurs deux filles, mais aussi avec quelques amis et leurs enfants. "Nous avons passé des vacances en famille épiques #hawaii merci à toutes les personnes du Four Seasons de nous avoir traités comme leur famille", a-t-elle écrit. Sur une seconde publication, la comédienne est vue en train d'embrasser le père de ses enfants lors d'une baignade en mer. "#dimanchefun avec mon @cash_warren après toutteeesss ces années", a-t-elle fièrement commenté. Pour rappel, le couple s'était rencontré en 2004 sur le tournage du film Les 4 Fantastiques avant de se marier en 2008. Une belle histoire qui dure !