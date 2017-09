Jessica Alba enceinte : Style décontracté et rétro pour une journée en famille

La grossesse lui va si bien. Enceinte de son troisième enfant, Jessica Alba a multiplié les apparitions remarquées au cours des récents jours. Après avoir assisté aux défilés de la Fashion Week de New York, la star de 36 ans est rentrée à Los Angeles où elle passe tout son temps libre avec ses proches.

Lorsqu'elle n'est pas à son cours de gym ou qu'elle n'assure pas des rendez-vous pour sa société The Honest Company, l'actrice américaine est avec son mari Cash Warren et leurs deux filles, Honor (9 ans) et Haven (6 ans), pour faire du shopping et déjeuner en famille.

Dimanche 17 septembre, c'est dans les rues hollywoodiennes que la future maman a été photographiée avec ses enfants. Le baby bump camouflé sous un gros pull noir, Jessica Alba avait opté pour une tenue décontractée avec un pantalon large et une paire de baskets blanches. Elle avait assorti son style d'une paire de lunettes rétro qui lui allaient à merveille.

Ce jour-là, la comédienne était également avec son époux pour observer le match de football de leur cadette dans un stade de Westwood. Amoureux comme au premier jour, Jessica Alba et Cash Warren ont été vus en train de s'enlacer tendrement, heureux d'observer leur petite Haven sur le terrain, comme le montrent des photos publiées par le Daily Mail. Une famille formidable !