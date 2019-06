Jessica Alba et Albert de Monaco ouvrent en beauté le festival de Monte-Carlo

Placé sous la présidence d'honneur du prince Albert de Monaco, la nouvelle édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo a débuté le vendredi 14 juin 2019. Quatre jours de festivités (jusqu'au 18 juin) qui mettent en avant l'univers des séries télé.

Encore inédite en France, LA's Finest a fait l'ouverture de cette 59ème édition avec pour guest star Jessica Alba, l'une des actrices principales mais aussi coproductrice de la série. Sublime dans une longue robe fluide rouge, la star américaine de 38 ans a posé aux côtés du prince Albert sur le tapis rouge. La mère de trois enfants a choisi pour l'occasion un maquillage nude léger rehaussé d'une bouche rouge intense. Lors du photocall qui s'est tenu précédemment, Jessica Alba portait une longue robe bustier noire.

Les invités du Festival de Monte-Carlo ont pu assister à la projection du premier épisode de LA's Finest en présence de Jessica Alba mais aussi de sa costar et coproductrice Gabrielle Union. Le duo a d'ailleurs profité de cette soirée pour annoncer une saison 2. LA's Finest est une série dramatique dérivée de la franchise cinématographique Bad Boys.

D'autres stars étaient présentes sur le red carpet comme Louis Ducruet et sa fiancée Marie Chevallier. Radieux avant leur mariage prévu en juillet 2019, le couple avait l'air plus amoureux que jamais.

La veille, le jeudi 13 juin 2019, le prince Albert de Monaco s'est rendu à la 15e édition du salon Monacology à Monaco, en présence de la navigatrice Maud Fontenoy. Dédié aux enfants, ce salon est destiné à les sensibiliser et les initier à l'écologie. Une journée sous le signe de la nature et des gestes éco-citoyens qui tient à coeur à l'époux de Charlene de Monaco . Près de 1300 élèves de la Principauté étaient présents pour visiter l'Eco village mis en place et on ainsi pu rencontrer le papa de Jacques et Gabriella de Monaco.