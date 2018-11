Jessica Alba, Jennifer Garner et Amy Adams : Sublimes pour un soir de gala

Nombreuses sont les actrices américaines à s'être réunies samedi 10 novembre 2018, à Los Angeles, le temps d'un gala de charité. Pour cette soirée organisée par l'organisation caritative Baby2Baby, qui vient en aide aux familles défavorisées en leur donnant des couches, vêtements et tous les essentiels dont chaque enfant à besoin, les stars étaient sur leur trente-et-un.

Elle-même maman de trois enfants, Honor (10 ans), Haven (7 ans) et Hayes (11 mois), Jessica Alba est une actrice particulièrement engagée avec Honest, sa marque de cosmétiques et produits de toilette pour toute la famille. Cette habituée des événements de bienfaisance est apparue radieuse aux côtés de ses célèbres copines Jenna Dewan et Olivia Munn. Autre mère de famille à avoir fait une apparition remarquée, Jennifer Garner était également de la partie, vêtue d'une élégante robe noire façon smoking revisité.

La comédienne Amy Adams était quant à elle accompagnée de son mari, l'acteur américain Darren Le Gallo. Olivia Wilde, Zoe Saldana, Kelly Rowland, Rachel Bilson et Zooey Deschanel ont également apporté leur soutien à l'association. Revue de la soirée en images.