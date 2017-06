Jessica Alba pas si Honest : Son entreprise condamnée par la justice

Déconfiture totale pour la belle Jessica Alba, traînée en justice par les clients déçus de sa Honest Company. Après avoir connu le succès grâce à la série Dark Angel et mené sa carrière au cinéma tambour battant, l'actrice s'était lancée dans les affaires et avait monté sa propre entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d'entretien non toxiques.

Malheureusement, l'année dernière, sa compagnie avait déjà été attaquée en justice par une association de consommateurs insatisfaits. Ces derniers lui reprochaient d'avoir vendu certains de ses produits, notamment des savons et des produits d'entretien, en assurant qu'ils ne contenaient pas de Laurylsulfate de sodium, connu pour provoquer des irritations...

Or il s'avère que l'ingrédient est bel et bien utilisé dans la composition des produits en question ! D'après les informations du site américain TMZ, la femme d'affaires de 36 ans a accepté de dédommager les consommateurs qui se sont sentis, à juste titre, floués. Et pas qu'un peu puisqu'elle a accepté de leur verser près de 1 million et demi d'euros de dédommagement.

Pas folle la guêpe, elle propose soit de leur verser un chèque, soit de créditer leur compte d'un avoir valable sur la boutique d'Honest Company. Jessica Alba, mariée à l'entrepreneur Cash Warren avec qui elle a deux enfants, a aussi promis de demander à son équipe marketing de réparer son erreur et assure que la composition des produits incriminés a d'ores et déjà été revue pour ne plus poser aucun problème.

Coline Chavaroche