Jessica Alba : Ses trois enfants ont bien grandi !

Comme cela a été le cas lors de l'élection présidentielle, les stars se mobilisent afin d'infliger un camouflet à Donald Trump alors que le Parti républicain devrait subir une vague bleue démocrate pour les midterms, les élections de mi-mandat qui concernent le Sénat et la Chambre des représentants. Sur Instagram, Jessica Alba a apporté sa pierre à l'édifice...

"Je VOTE pour mes enfants et pour le monde dans lequel je veux les élever, avec des valeurs d'égalité, de bon sens, de justice et de gentillesse. Et vous, pourquoi vous VOTEZ ? #midterms #whenweallvote", a écrit l'actrice de 37 ans en légende d'une photo sur laquelle elle prend la pose avec ses enfants. L'ancienne star de la série Dark Angel est la maman d'Honor (10 ans), d'Haven (7 ans) et du petit dernier, Hayes (10 mois). Des enfants, nés de son mariage avec le producteur de cinéma Cash Warren, qui ont bien grandi ! L'aînée est d'ailleurs aujourd'hui presque aussi grande que sa maman...

Jessica Alba, qui tourne actuellement des épisodes de sa nouvelle série intitulée L.A.'s Finest, pose également avec son clan au complet en couverture du magazine Parents. L'occasion de découvrir de jolies photos de ses enfants.