Jessica Alba, sur le point d'accoucher : Baby shower chic et parisienne à LA

Samedi 9 novembre, tandis que la France disait adieu à Johnny Hallyday, Jessica Alba réunissait 35 amies et membres de sa famille, comme sa mère et sa tante, chez Ladurée, la fameuse pâtisserie parisienne, à Beverly Hills. L'actrice de 36 ans y a tenu sa baby shower et partagé quelques moments de l'événement sur ses stories Instagram.

Selon nos confrères d'Us Weekly, la star de Sin City a révélé lors de son discours de remerciement qu'elle accoucherait très bientôt : "Il peut arriver à tout moment maintenant, donc c'est une bonne chose de faire ça aujourd'hui", aurait déclaré l'actrice. Il y a donc de fortes chances pour que Jessica Alba accouche de son troisième enfant – et premier garçon ! – avant Noël.

Durant cette baby shower, peu de célébrités mais beaucoup d'amour. Jessica Album portait une jolie robe noire et a pris la pose avec sa mère et sa tante Cathy, mais aussi la styliste des stars Rachel Zoe et l'actrice Molly Sims.

Le père de l'enfant à venir est le compagnon de vie de Jessica Alba depuis leur rencontre en 2004 sur le tournage des Quatre Fantastiques. Cash Warren et l'actrice se sont dit oui en mai 2008 et sont déjà les parents de deux fillettes : Honor (9 ans) et Haven (6 ans). C'est en juillet dernier que Jassica Alba a confirmé sa grossesse et en octobre l'arrivée de son premier garçon.