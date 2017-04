Jessica Alba, Victoria Beckham... : Stylées pour une garden party !

Un air de Fashion Week souffle sur Los Angeles ! C'est à Victoria Beckham qu'on le doit : l'ex-Spice Girl devenue créatrice de mode a dévoilé dans la Cité des anges une nouvelle collection de vêtements. Jessica Alba, Naomie Harris et Zoe Saldana l'ont découverte en exclusivité...

Ce n'est pas au cours d'un défilé, mais bien d'une garden party que Victoria Beckham a présenté son travail ! La styliste de 42 ans s'est associée à la chaîne de magasins Target pour la conception et le lancement d'une collection pour femmes et enfants. Ce dressing a vu le jour ce samedi 1er avril au domicile de Mohammed Hadid, le papa des top models Gigi et Bella Hadid, situé dans le quartier de Bel-Air.

Victoria Beckham s'y est naturellement rendue, rejointe par plusieurs personnalités. Les actrices Jessica Alba, Kate Mara, Naomie Harris et Zoe Saldana étaient de la partie et ont découvert la ligne de vêtements accessible pensée par Victoria Beckham et inspirée de sa relation avec sa fille de 5 ans, Harper Beckham.

D'autres actrices, Ashley Madekwe, Camille Belle et Jordana Brewster, accompagnée de son fils Julian (3 ans, né de son mariage avec Andrew Form grâce à l'aide d'une mère porteuse) complétaient la liste d'invités.

À l'occasion du lancement de la collection Victoria Beckham x Target, l'épouse de David Beckham a aidé à la réalisation de sa première publicité télévisée.

Le projet lui a-t-il donné des envies de reconversion pour le petit écran ?