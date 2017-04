Jessica Biel amoureuse de Justin Timberlake, son plus grand soutien

Ce n'est pas tous les jours qu'on entend Jessica Biel s'exprimer à coeur ouvert sur le couple qu'elle forme avec le beau gosse Justin Timberlake. Au cours d'une interview réalisée par nos confrères américains d'Entertainment Tonight, l'actrice de 35 ans s'est livrée sur certains détails de sa vie qu'elle partage avec le chanteur et son fils Silas.

"Je n'ai jamais eu beaucoup de mal à laisser le travail au travail et puis de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Vous rentrez chez vous. Quelqu'un a besoin de dîner, puis l'autre a besoin de se mettre en pyjama ou d'entrer dans le bain, puis de se coucher et vous ne pouvez pas fumer dans un coin tranquille sans vous dire 'Oh, cette scène que j'ai fait !'", explique la sulfureuse Jessica Biel.

L'actrice mariée depuis cinq ans au chanteur est heureuse de partager sa vie avec cet artiste aux multiples facettes : "Il m'est d'une très grande aide depuis le début. Il sait à quel point c'est intéressant pour moi [de jouer différents rôles, NDLR] et quelle excellente occasion c'est de faire des choses toujours très différentes."

Le mois dernier, Justin Timberlake avait adressé un touchant message sur Instagram à sa femme pour célébrer son 35e anniversaire : "Tu me fais rire, sourire et aimer. Grâce à toi, j'ai envie d'être meilleur. Et en parlant de ça, tu sais ce qu'il y a de mieux que toi ? Absolument rien. Maintenant, je suis certaine d'une chose : mieux vaut être chanceux que bon. Demande-moi qui est l'homme le plus chanceux sur terre et je te répondrais que tu l'as juste en face de toi. Joyeux anniversaire, mon coeur". Qui ne rêverait pas d'une aussi belle déclaration ?