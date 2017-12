Jessica Biel et Justin Timberlake : Amoureux comme au premier jour

Des couples de stars incontournables à Hollywood, il n'en reste plus beaucoup depuis la fin des Brangelina, Garfleck ou plus récemment Chris Pratt et Anna Faris. Cela dit, les plus "fleur bleue" peuvent encore se reposer sur la solidité d'un tandem qui semble fait pour durer : Justin Timberlake et Jessica Biel. Dix ans de relation, dont cinq années de mariage, et un enfant, l'adorable petit Silas (bientôt 3 ans).

Et de l'amour dans ce couple, il y en a. Il suffisait de les regarder, amoureux comme au premier jour, riant tels des gosses, à la sortie d'un immeuble de Los Angeles. Tout cela au naturel. Oui, il est donc possible qu'après 10 ans d'histoire d'amour, un couple de stars puisse rire aux éclats en toute innocence, ignorant totalement si des caméras ou objectifs d'appareils photo sont là pour capter l'instant de complicité.

Avec eux, on a l'impression que le temps qui passe les bonifie. Justin Timberlake n'a jamais été aussi sexy et sa carrière continue d'être captivante, lui qui sera bientôt à l'affiche du prochain Woody Allen, Wonder Wheel, et s'apprête à tourner dans Spinning Gold, un biopic sur Neil Bogart, le cofondateur de Casablanca Records (qui a notamment signé Kiss, Donna Summer, Cher, Giorgio Moroder ou encore les Village People). Quant à Jessica Biel, à 35 ans, elle est au top de sa forme, à l'affiche d'une série (The Sinner) et bientôt d'un film (Shock & Awe), et il se murmure qu'un deuxième enfant pourrait être en route... De quoi expliquer le bonheur affiché au vu et au su de tous.