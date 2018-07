Jessica Biel et Justin Timberlake: Onze ans de relation et toujours fous d'amour

Avis aux fans : Jessica Biel et Justin Timberlake sont à Paris. Et ce n'est pas forcément pour participer aux différents défilés de la Fashion Week, comme on pourrait le supposer, que la première accompagne le second.

Depuis mars dernier, le chanteur de 37 ans est effectivement très pris par sa sixième tournée mondiale Man of the Woods Tour. Les 3 et 4 juillet 2018, deux dates sont ainsi prévues à Bercy à l'AccorHotels Arena, des concerts qui donnent le coup d'envoi européen après un première partie américaine qui a été bouclée le 2 juin dernier à Philadelphie.

Quelques heures avant le premier concert, les tourtereaux se sont donc accordé une petite pause détente pour profiter de la capitale française. Sur Instagram, l'interprète de SexyBack a souhaité immortaliser un moment de tendre complicité avec son épouse. Sur un cliché, Jessica Biel et Justin Timberlake s'enlacent sur les quais parisiens, la tour Eiffel brillant de mille feux en arrière-plan.