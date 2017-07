Jessica Biel révèle le secret de son mariage heureux avec Justin Timberlake

Heureuse en amour, Jessica Biel s'est confiée sur son mariage avec Justin Timberlake dans un entretien inédit accordé à l'édition américaine du magazine Marie Claire.

Profitant de la promotion de son nouveau thriller The Sinner, série dramatique réalisée en huit épisodes et diffusée à partir du 2 août dans laquelle elle interprète le rôle d'une mère de famille aux tendances violentes, l'actrice de 35 ans s'est épanchée sur des sujets bien plus légers, évoquant volontiers son quotidien avec l'interprète de FutureSex/LoveSounds.

En couple depuis dix ans, Jessica Biel et Justin Timberlake s'étaient mariés en 2012 lors d'une somptueuse cérémonie organisée en Italie. En avril 2015, le couple avait accueilli son premier enfant, un petit garçon baptisé Silas. Questionnée sur son équilibre amoureux, la comédienne a joyeusement révélé les secrets d'un mariage heureux. "Nous avons les mêmes valeurs. Nous croyons en l'honnêteté, la loyauté. Nous aimons nous amuser. Il y a beaucoup de choses que nous apprécions ensemble", a-t-elle glissé.

Maman, le plus beau rôle de sa vie

Lancée, Jessica Biel qu'elle se reposait essentiellement sur son mari pour prendre des décisions relatives à sa carrière professionnelle, et réciproquement. "Dans le travail, nous nous concentrons beaucoup sur notre carrière et parfois il faut se montrer un peu égoïste. Je comprends ça chez mes pairs - sur le fait d'être investi et ambitieux - et si l'on peut trouver ça avec quelqu'un qui partage la même vision que soit, c'est tout bénef !", a-t-elle ajouté.

Enfin, la jeune mère de famille s'est confiée sur le plus beau rôle de sa vie, le plus important. "On pense être désintéressé, et puis on réalise qu'on ne l'est pas. Ces petits bouts débarquent et demandent tellement d'attention, et notre emploi du temps n'est plus vraiment le nôtre... Et il est clair que toute notre vie tourne autour de ce petit gars. Je ne suis pas une de ces personnes qui disent que leur vie a changé depuis qu'elles ont eu un enfant... Mais c'est la vérité", a-t-elle conclu.