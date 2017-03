Jessica Chastain divine à Paris, fascinante et controversée dans Miss Sloane

Jessica Chastain a choisi une tenue sublime de la maison Chanel pour arpenter le tapis rouge de l'avant-première de son film à Paris le 2 mars : Miss Sloane. La star américaine a posé avec le réalisateur de ce thriller politique palpitant et vertigineux, John Madden. Un long métrage dans lequel elle incarne une lobbyiste brillante qui arrive toujours à parvenir à ses fins, utilisant parfois des méthodes douteuses. Femme sans scrupules, elle s'investit entièrement dans ses projets, estompant la ligne entre le bien et le mal.

Ce rôle était fait pour Jessica Chastain, dont les oeuvres à fort contenu politique sont nombreuses, telles que Zero Dark Thirty et L'Affaire Rachel Singer. Femme très engagée, la comédienne a réagi à l'élection du controversé Donald Trump, pour le magazine Grazia : "Le film est sorti deux jours après l'élection de Donald Trump. Je ne me suis jamais sentie aussi mal à l'aise qu'à la première du film. Le mardi, j'avais suivi toute l'élection. La façon dont Hillary Clinton a été traitée relève d'un sexisme incroyable : ils ont moqué sa façon de s'habiller, sa façon de parler... La campagne a été, de ce point de vue, assez dégueulasse. (...) On a tourné le film en croyant s'approcher de la réalité et, lorsque le film est sorti, on s'est aperçu que cette réalité n'était plus qu'un lointain fantasme."

Dans Miss Sloane, la divine Jessica Chastain donne la réplique à Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, ainsi que deux acteurs épatants de la série The Newsroom, Sam Waterston et Alison Pill. Une distribution impeccable pour un scénario solide, signé par Jonathan Perera, ancien avocat. C'est en écoutant une interview diffusée sur BBC News qu'il a été inspiré, lit-on dans le dossier de presse : "Il s'agissait d'un homme nommé Jack Abramoff", se souvient-il. "Ce lobbyiste avait été envoyé en prison pour des actes répréhensibles. Je ne connaissais pas grand-chose de l'industrie du lobbying, mais je savais que ça ferait une excellente base pour un film. Je me suis dit qu'on ne s'était jamais vraiment penché sur les dessous du trafic d'influence et des tractations politiques qui se trament dans les coulisses de Washington."

Miss Sloane, en salles le 8 mars