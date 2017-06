Jessica Chastain, divine mariée : Surprise, elle a dit oui après 5 ans d'amour !

Jessica Chastain est une femme mariée ! Comme le rapportent plusieurs médias dont le magazine People, l'actrice américaine a épousé son compagnon de longue date, l'entrepreneur italien Gian Luca Passi de Preposulo, lors d'une grande cérémonie organisée samedi 9 juin à la Villa Tiepolo Passi, luxueuse propriété familiale du marié située au nord de Venise.

Plusieurs clichés publiés sur le site du Daily Mail montrent le couple quelques instants après les échanges de voeux. Absolument radieuse, la star hollywoodienne avait opté pour une longue robe bustier tandis que son chéri avait revêtu un costume marine. "Le mariage était magnifique. La robe de Jessica était parfaite et on sentait qu'elle était très nerveuse de marcher vers l'autel", a déclaré un témoin au site E! News.

La veille de leur mariage, Jessica Chastain (40 ans) et Gian Luca Passi de Preposulo (34 ans) s'étaient réunis avec leurs proches pour une soirée festive à Venise. Les actrices Emily Blunt et Anne Hathaway (accompagnée de son mari Adam Schulman), qui ont respectivement joué dans les films Le Chasseur et la Reine des glaces et Interstellar au côté de la mariée, étaient présentes pour assister à ces noces très romantiques tout comme le comédien Edgar Ramirez, qui lui avait donné la réplique dans Zero Dark Thirty. Du côté de la noblesse italienne, plusieurs personnalités avaient répondu à l'invitation, comme Valentina Micchetti, Bianca Brandolini, Roberta Armani et Valentina Scambia.

Jessica Chastain et son compagnon, un ancien directeur des relations publiques chez Armani devenu un important cadre auprès de la marque française Moncler (la maison de luxe est spécialisée dans la création de doudounes haut-de-gamme), ont commencé à se fréquenter en 2012. Très discrets sur leur vie privée, les tourtereaux n'ont jamais annoncé leurs fiançailles ou même évoqué leurs plans de mariage. Et alors qu'elle était présente au dernier Festival de Cannes en tant que membre du jury il y a tout juste trois semaines, Jessica Chastain avait également pris soin de ne pas porter de bague à son annulaire gauche afin d'éviter l'attention des médias. Un secret bien gardé, donc...

En février 2015, l'égérie Yves Saint Laurent avait pourtant admis dans un entretien accordé à People que le mariage n'était pas "important" à ses yeux. "Je ne suis pas très sûre de savoir ce que je veux dans ma vie, et qui sait si le mariage en fait partie. A mes yeux, le mariage n'est pas une chose importante", avait-elle déclaré, avant d'ajouter au sujet de son compagnon : "Tout se passe à merveille." Deux ans plus tard, le couple a scellé cinq années d'une idylle sans nuage. Pour le meilleur !