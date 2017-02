Jessica Errero (Les Marseillais), ex de Rayane Bensetti: "Il m'a beaucoup déçue"

Dans quelques jours, Jessica Errero fera ses premiers pas sur W9 dans Les Marseillais South America aux côtés de Julien, Jessica, Kevin, Paga, Stéphanie, Carla, Montaine mais aussi des nouveaux Liam Di Benedetto, Matthieu Lacroix, Xavier et Manon Rey Vandoorsselaere. Là-bas, la très jolie jeune femme espère bien trouver l'amour, le vrai !

En effet, dans son portrait disponible en exclusivité chez nos confrères de Télé Loisirs.fr, Jessica a tout d'abord lancé : "Je plais aux garçons et je le sais, mais bon, moi, j'aime pas du tout les histoires d'un soir, j'aime les vraies histoires." Et de révéler son passé amoureux avec le jeune comédien Rayane Bensetti : "Je suis restée deux ans avec lui et il m'a beaucoup déçue. Depuis ce jour-là, j'ai du mal à faire confiance aux hommes mais bon, j'attends toujours celui qui me fera changer d'avis." Les garçons des Marseillais sont prévenus !

Pour rappel, Jessica Errero a déjà participé à The Dancers (TF1) en 2014, un programme qui invitait les téléspectateurs à voir l'évolution de douze élèves de 18 à 29 ans suivant une formation de danseurs professionnels, puis à Coup de jeune à Vegas (NRJ12) en 2015. Elle faisait partie du groupe de danseurs qui partageaient une sublime villa à Las Vegas avec des personnes de 59 à 71 ans dont le défi était de monter un show en moins de cinq semaines.

Auparavant, la petite amie de Kévin Guedj avait participé à de nombreux tournages, que ce soit des longs métrages (La Vraie Vie des profs d'Emmanuel Klotz et Albert Pereira-Lazaro, Main dans la main de Michael Yanardag), des séries (Mystère à la colo sur TF1, Plus belle la vie sur France 3, la web-série GlamWorld, Au nom de la vérité sur TF1), des émissions (À toi de jouer sur TF1) ou des publicités (Kellog's, Nintendogs sur Nintendo 3DS).

Les Marseillais South America, c'est à partir du 27 février 2017 sur W9 !