Jessica et Thibault (Les Marseillais) : Bientôt le bébé ? Ils répondent

Depuis plus d'un an, Jessica Thivenin et Thibault Kuro forment un couple heureux. Amis de longue date ce n'est que bien plus tard qu'ils sont tombés amoureux après avoir chacun connu quelques histoires sérieuses, comme Nikola Lozina pour Jessica et Shanna Kress pour Thibault. Mais depuis qu'ils se sont trouvés, ces deux-là sont inséparables. Régulièrement en voyage aux quatre coins du monde, les amoureux nous régalent toujours plus avec leurs photos prises dans des lieux paradisiaques. Très soudés, ils ont même déménagé à Dubaï en février dernier. Il semblerait désormais que les tourtereaux songent à passer un nouveau cap, celui de fonder une famille.

C'est sur Snapchat que Thibault a dévoilé le premier son envie de pouponner avec sa chérie. Un désir profond qui survient après que son grand ami Julien Tanti est devenu un véritable papa gaga : "Je ne dis pas que je veux un bébé parce que Julien a eu un bébé, mais c'est mignon un bébé... En plus tu as 30 ans, voilà quoi... Ce n'est pas le moment, mais ça ne va pas tarder !"

Depuis, la blonde volcanique s'amuse des remarques de son compagnon à ce sujet : "Mon chéri m'a fait à manger ce midi... Il m'a demandé si ma viande était bonne. Je lui ai dit oui mais je n'avais pas trop envie de viande. Et il m'a dit quoi ? Il m'a dit 'Profites-en parce que quand tu seras enceinte, la viande rouge, tu n'auras pas trop le droit !"

Alors, la famille des Marseillais va-t-elle s'agrandir ? En attendant la réponse, les téléspectateurs pourront retrouver une Jessica pas enceinte du tout et Thibault dans la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde sur W9 à la rentrée prochaine.