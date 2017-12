Jessica Falkholt entre la vie et la mort après un accident, ses parents décédés

Prometteuse actrice australienne depuis la série Summer Bay, Jessica Falkholt est aujourd'hui dans un état critique. Mardi 26 décembre 2017, jour du Boxing Day en Australie, la jeune femme était avec sa soeur Annabelle et ses parents sur la Princes Highway, une autoroute qui relie Sydney à Port Augusta, lorsqu'un véhicule a percuté le leur.

Les deux parents de la comédienne, Lars Falkholt (68 ans) et Vivian (60 ans), ont trouvé la mort, tandis que les deux jeunes femmes ont été grièvement blessées. Leur pronostic vital est engagé. Les parents ont pu être identifiés grâce à leurs dents, a précisé la police, car leurs corps étaient complètement calcinés. Quant à Jessica et Annabelle, elles ont pu être extirpées de la voiture qui brûlait par des témoins et des policiers. Elles ont ensuite été héliportées à Sydney – au St George Hospital pour Jessica, au Liverpool Hospital pour Annabelle.

L'autre voiture impliquée était conduite par un homme de 50 ans, Craig Anthony Whitall. La police est actuellement en train d'enquêter pour savoir si le conducteur, qui a été tué sur le coup, utilisait son téléphone portable avant le drame.

Âgée de 28 ans, Jessica Falkholt avait vu sa carrière décoller en 2016 avec Summer Bay, une célèbre série australienne qui existe depuis 1988 et dans laquelle sont notamment passés quelques visages bien connus du cinéma : Melissa George, Naomi Watts, Simon Baker, Isla Fisher, Chris Hemsworth, Guy Pearce, Jason Clarke ou encore Dominic Purcell. Elle doit être à l'affiche de son premier long métrage, Harmony, en 2018...