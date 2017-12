Jessica Falkholt: Sa soeur meurt 3 jours après l'accident, son chéri effondré

Mardi 26 décembre 2017, jour du Boxing Day en Australie, Jessica Falkholt était avec sa soeur Annabelle et ses parents sur la Princes Highway, une autoroute qui relie Sydney à Port Augusta, lorsqu'un véhicule a percuté le leur. Les deux parents de la comédienne, Lars Falkholt (68 ans) et Vivian (60 ans), ont trouvé la mort, tandis que les deux jeunes femmes ont été grièvement blessées et leur pronostic vital engagé.

Trois jours plus tard, on a appris avec tristesse qu'Annabelle avait succombé à ses blessures. La jeune femme de 21 ans est décédée dans l'unité de soins intensifs du Liverpool Hospital à Sydney, ce vendredi matin. Sur Facebook, Jordan Brohier, le petit ami d'Annabelle, lui a rendu un vibrant hommage. "Aujourd'hui, j'ai perdu l'amour de ma vie, Annabelle. Je n'avais jamais rencontré une âme si adorable et gentille, et le monde a perdu un ange magnifique. Les trois ans pendant lesquels je l'ai connue ont été les meilleures années de ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour chaque seconde que j'ai pu passer avec mon bébé. J'espérais juste me réveiller de ce terrible cauchemar et voir ses magnifiques yeux me regarder", écrit le jeune garçon, effondré.