Jessica (Koh-Lanta 2015) métamorphosée : Son corps a bien changé !

En légende de ce cliché elle a même dévoilé un de ses secrets pour arriver à un tel résultat. "J'ai enfin changé ma façon de manger du chocolat. Ma rencontre avec mes petits abdos. Objectif : les garder", a-t-elle écrit sur le réseau social.

Dotée d'un fort caractère, lorsque Jessica a une idée en tête, elle va jusqu'au bout. "Le fit-mum challenge, c'est quoi ? C'est juste MON challenge du moment, a-t-elle fait savoir dans un autre post publié quelques jours plus tôt. Me lancer un défi avec une date butoir, une date de fin. Une aventure de plus. Sans ça, j'avance pas. Constamment à la recherche de défis, parfois en équipe, parfois solo, parfois à 2... Si je me plante, je recommencerai encore et encore. Je me suis déjà ramassée et aujourd'hui je remets ça." C'est ce qui s'appelle être déterminée...