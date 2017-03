Jessica (Les Marseillais) embrasse Julien Tanti : Son petit ami Nikola réagit...

Mercredi 22 mars 2017, l'épisode des Marseillais South America diffusé sur W9 a surpris beaucoup de téléspectateurs. En effet, alors qu'elle est en couple avec Nikola Lozina depuis quelques mois, Jessica Thivenin a accepté d'embrasser plusieurs fois son ex Julien Tanti lors d'une partie endiablée d'Action ou Vérité.

C'est après que Julien a révélé que Jessica était sa personne préférée de l'aventure (alors qu'il a été récemment en couple avec Liam et qu'il a bien connu Montaine) que le jeune homme actuellement en couple avec Manon Marsault a échangé un baiser "sur la bouche", un "smack" de 10 secondes et un baiser "avec la langue" avec son ex, pourtant en couple. "J'ai même pas eu le temps de dire ni oui ni non, Julien était déjà sur moi ! Là, je me retrouve gênée et choquée... Moi j'aime vraiment Niko. Là je me rends compte qu'on joue à un jeu qui au final va me faire plein de problèmes. J'espère que Niko le prendra pas mal parce que j'avais pas envie de le faire !", a commenté la jolie blonde après l'activité qui a joyeusement dérapé.

De son côté, Nikola Lozina n'est pas resté sans réagir à la découverte des images devant sa télé. "Eh ben... On s'est amusé pendant mon absence, il me semble. #LMSA", a-t-il tweeté ce mercredi. Et les internautes de réagir : "Ce Julien est un fouteur de m****, Jess n'a rien fait !", "C'était qu'un jeu et c'était il y a quatre mois. Elle t'aime, tu l'aimes, c'est derrière vous maintenant", "Tu vois bien qu'elle le fait à contre coeur quand même !"

