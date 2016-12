Jessica (Les Marseillais) gâtée pour ses 27 ans, Nikola lui déclare sa flamme !

Lundi 26 décembre, Jessica Thivenin des Marseillais de W9 a fêté ses 27 ans comme il se doit après avoir séjourné quelques semaines en Amérique du Sud. Bien évidemment, Nikola Lozina n'a pas manqué de célébrer l'anniversaire de la belle blonde - dont il est très épris ! - qu'il a rencontrée sur le tournage des Marseillais et des Ch'tis VS Le reste du monde...

C'est sur Twitter que l'ex-camarade de Kim Glow - aujourd'hui partie sur NRJ12 afin de faire partie du casting des Anges 9 - a fait part de son bonheur d'avoir un petit ami très prévenant. "Merci mon amour pour tes 100 roses rouges ! Je t'aime Nikola ! Et merci à tous pour vos messages !", a-t-elle lâché en légende d'un cliché Instagram la dévoilant confortablement installée sur un lit rose, un immense bouquet dans les mains.

Le lendemain, décidément très sentimentale en cette fin d'année 2016, Jessica a pris le temps de poster une nouvelle photo romantique sur son compte. Sur celui-ci, on pouvait découvrir un coeur inscrit dans le sable à l'intérieur duquel on retrouvait les prénoms "Jessica" et "Nikola". "Je remercie le destin de t'avoir fait croiser mon chemin... Tu me manques !", ajoutait la candidate de télé-réalité. Un message qui n'est pas resté lettre morte puisque le beau Belge a aussitôt réagi : "Je t'aime... Très vite on sera à nouveau réunis pour ne plus se lâcher... <3"

Ah, l'amour...