Jessica (Les Marseillais) : "J'étais une ado tellement rebelle"

Chaque soir de la semaine, Jessica Thivenin régale les téléspectateurs de W9 dans Les Marseillais South America. À cette occasion, le magazine Public est parti à la rencontre de la candidate emblématique de l'émission. Sa rupture avec Julien Tanti, sa relation avec Nikola Lozina ou encore son enfance "dans une caravane"... elle s'est livrée sans détour !

C'est en boîte de nuit que la jolie blonde a rencontré le petit ami de Manon Marsault. Sa meilleure amie n'osant pas lui demander une photo, c'est Jessica qui s'y est collée. Et elle a fait forte impression, à tel point que Julien s'est souvenu d'elle une semaine plus tard : "On a échangé nos numéros et on a discuté un bon mois avant de se mettre ensemble." Les deux candidats n'ont malheureusement pas eu le droit à un happy end à cause des nombreuses infidélités de Julien : "C'était une claque dans la gueule. C'est pour ça que je l'ai quitté. Je n'arrivais plus à lui faire confiance. J'en ai appris des vertes et des pas mûres."

Jessica a finalement trouvé chaussure à son pied en la personne de Nikola Lozina. Depuis leur rencontre dans Les Marseillais et Les Ch'tis VS Le reste du monde, les tourtereaux ne se quittent plus. Pour autant, la jeune femme ne se voit pas vivre et avoir des enfants avec le beau brun tout de suite : "Je veux prendre mon temps." Elle précise toutefois qu'il est droit et qu'elle ne redoute en aucun cas d'être trompée.

Une ado rebelle !

Concernant son enfance, Jessica a révélé avoir eu une vie de nomade : "Jusqu'à mes 6 ans, on a vécu dans une caravane (...). On a suivi mon père sur des chantiers à travers la France [Il était monteur de lignes à haute tension, NDLR]. On s'est posés à Tarascon quand changer d'école tous les trois mois devenait problématique." Et très vite, la grande amie de Stéphanie Durant en a fait voir de toutes les couleurs à ses parents : "J'étais une ado tellement rebelle avec ma mère." Elle était également peste avec ses frères Bradley (18 ans) et Logan (23 ans). "Aujourd'hui, on s'entend tous très bien", a-t-elle conclu.

L'intégralité de l'interview de Jessica Thivenin est à retrouver dans le magazine Public en kiosques ce vendredi 17 mars 2017.