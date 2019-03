Jessica Marquez (Star Ac) : Ses échecs, la galère financière... Elle se livre !

Le public français l'a découverte en 2001. Après un passage dans Popstars sur M6, Jessica Marquez parvenait à intégrer le casting de la première saison de la Star Academy sur TF1. Plus de dix-sept années plus tard, l'ex-petite amie de Mario dans le château de Dammarie-les-Lys dresse un bilan honnête de sa carrière à ce jour.

En effet, si elle a connu quelques succès après sa sortie du programme grâce à son statut de demi-finaliste (ses singles Si fragiles et surtout Maria Magdalena ont été des succès), Jessica Marquez n'a pas su inscrire sa carrière dans la durée. Son deuxième album Les Filles du calvaire, paru en 2012, ne s'était même vendu qu'à 300 exemplaires et l'avait poussée à tout stopper.

La chanteuse de 40 ans, aujourd'hui installée dans le Gard près de chez sa maman, vient d'expliquer à nos confrères du magazine Closer à ce sujet : "Je n'en pouvais plus. Il fallait que ça s'arrête. Ça ne marchait vraiment pas ! Pourtant, j'avais tout fait pour. Mais on n'a pas eu de distributeur, aucune promo." Aussi, trois ans plus tôt, Jessica Marquez avait tenté de commercialiser un nouvel album grâce au label participatif Spidart. A l'époque, elle avait récolté la jolie somme de 50 000 euros de la part de "fans producteurs"... Malheureusement, l'entreprise avait déposé le bilan dans la foulée. Une déception.

Aujourd'hui, célibataire et sans enfant, Jessica Marquez continue de chanter même si elle ne vit plus de sa passion. Elle a reconnu vivre "de pas grand-chose" auprès de nos confrères. "Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je ne suis pas matérialiste", a-t-elle assuré. Elle envisagerait tout de même de refaire de la scène, en plus de projets dans le cinéma, le théâtre et l'écriture.

