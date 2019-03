Jessica Marquez (Star Academy), son corps changé par la maladie : "Ça fait mal"

En 2001, la jeune et jolie Jessica Marquez parvenait à intégrer le casting de la saison 1 de la Star Academy sur TF1. Plus de dix-sept années plus tard, l'ex-petite amie de Mario dans le château de Dammarie-les-Lys n'a pas fait carrière dans la musique malgré des débuts prometteurs... et affronte aujourd'hui quelques soucis de santé.

Interrogée par nos confrères de Closer, Jessica Marquez (40 ans) a en effet révélé être atteinte d'hypothyroïdie et a évoqué son combat contre la maladie... Une maladie qui a des effets sur son physique depuis quelques mois. "J'ai un petit souci parce que ça fait prendre du poids donc forcément quand tu as 40 ans et que tu prends 10 kilos, ça fait un peu mal !" Et l'artiste de poursuivre : "C'est assez compliqué à gérer au quotidien. La thyroïde, c'est la chef d'orchestre des hormones chez la femme. Donc ça régule la température du corps, ça régule la partie hypophyse du cerveau, ça régule tout. Et quand t'as 40 ans, tu as les hormones encore plus au taquet et donc, ça fait vriller et c'est très fatigant."

Aujourd'hui, Jessica Marques lance un appel. Elle souhaite trouver un traitement efficace après avoir souffert de la prise d'un médicament pour combattre cette hypothyroïdie, l'Euthyrox. "Je ne l'ai pas supporté. Si quelqu'un a une solution alternative sans le traitement, je suis preneuse", a-t-elle assumé.

Concernant sa carrière musicale qui n'a pas perduré malgré quelques succès, la chanteuse de Maria Magdalena (2003) aujourd'hui installée dans le Gard près de chez sa maman avait déjà statué auprès de Closer : "Je n'en pouvais plus. Il fallait que ça s'arrête. Ça ne marchait vraiment pas ! Pourtant, j'avais tout fait pour." Et l'artiste célibataire et sans enfant vivant "de pas grand-chose" de poursuivre sur sa situation : "Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je ne suis pas matérialiste."