Jessica Michibata : L'ex de Jenson Button annonce sa grossesse en photo

Jenson Button et Jessica Michibata étaient supposément restés en bons termes en dépit de l'échec de leur mariage. Un mariage au cours duquel les époux ne vivaient même pas ensemble ! "Nous ne nous voyons pas plus qu'avant d'être mariés, indiquait même le Britannique au Mail on Sunday en 2015. Jessie travaille toujours beaucoup au Japon. Elle adore son métier, elle fait du mannequinat, elle a une émission de télévision et elle a tourné dans un film japonais. Elle prend du plaisir à travailler, ce qui est formidable, mais cela signifie évidemment que nous ne nous voyons pas très souvent."

Le champion du monde 2009 de Formule 1, âgé de 37 ans, a désormais levé le pied sur les Grands Prix, se contenant d'un contrat de pilote réserviste et d'ambassadeur pour McLaren, et a surtout retrouvé l'amour auprès d'une beauté dont il est littéralement inséparable : depuis plus d'un an, Jenson Button est en effet en couple avec la torride Brittny Ward, mannequin qui avait eu les honneurs de Playboy en tant que Playmate de janvier 2015. Les amoureux roucoulent actuellement du côté de la côte amalfitaine...