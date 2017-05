Jessica (Secret Story 8) cambriolée : Elle pousse un gros coup de gueule !

Jessica Da Silva, ex-candidate de Secret Story 8 et des Anges 7, se fait très discrète depuis qu'elle est mariée et mère d'un enfant, Kiyara (1 an). Mais, il y a quelques heures, elle a poussé un coup de gueule à la suite d'une sombre affaire.

La jolie brune, dont l'époux Zack a eu quelques démêlés avec la justice, a fait savoir qu'elle avait été cambriolée. Une mésaventure d'autant plus grande que les voleurs ont également pris des objets dont elle devait faire la promotion sur les réseaux sociaux. "Bonjour, un petit message à toutes les personnes avec qui je bosse en partenariat. Je me suis fait cambrioler. On m'a tout vidé, tout saccagé. Je ne pourrai donc pas poster. Je vous présente mes excuses et j'espère que vous comprendrez", a-t-elle donc fait savoir sur Instagram à ses collaborateurs.

Mais voilà, certains des followers concernés par ces vols ont eu une réaction qui a fort déplu à la jeune femme qui a alors poussé un coup de gueule : "Les coups de pression du genre ça fait deux mois que j'attends les pubs... Merci de vous les garder. Sachez que je ne demande aucune rémunération et que je vous aide avec le coeur. Alors quand je reçois des messages du genre : 'Rembourse ou dépêche de faire les posts', ça me gonfle un peu ! Rares sont ceux qui postent gratuitement et de bon coeur. Alors, vos messages alors que j'ai des choses plus importantes à régler aujourd'hui, gardez-les merci."