Jessica Thivenin a déjà songé au suicide : "Ma mère avait peur"

C'est aujourd'hui 20 février 2019 que Jessica Thivenin, star des Marseillais (W9), sort son autobiographie C'est tout moi !. La jolie blonde de 29 ans y raconte sa vie, les bons moments comme les mauvais. À cette occasion, Purepeople.com a eu la chance de la rencontrer. Après des confidences sur les violences conjugales qu'elle a subies, Jessica Thivenin nous a raconté qu'elle avait déjà songé au suicide.

La star de télé-réalité qui est aujourd'hui une épouse épanouie et une femme d'affaires accomplie a connu des heures sombres et des moments de désespoir. "C'était pendant ma séparation avec Nikola Lozina, avant ma relation avec Thibaut. Je me disais : 'Je suis connue, comment vais-je faire pour rencontrer une personne ?' C'est compliqué... ça fait partie de la télé, les mecs on les connaît, il y a beaucoup de tromperies, ce n'est pas évident de trouver quelqu'un. Et puis je me demandais si on allait être avec moi parce que je fais de la télé", nous explique-t-elle.

Jessica qui a eu un passé amoureux compliqué était surtout persuadée qu'on allait soit "la taper", soit "la tromper". Et puis, elle rêvait d'une "vie tranquille", "stable" avec "un chéri parfait". Le fait d'être "jugée en permanence" et de ne pas "être soutenue par un conjoint" n'a rien arrangé à son état. Alors, un soir, Jessica Thivenin a craqué. Elle explique : "Je suis allée voir mes parents et j'ai dit : 'Maman j'ai envie de mourir, je ne veux plus de cette vie.' J'y suis allée en plein milieu de la nuit, je me suis installée entre mes parents dans leur lit, je ne ne leur ai même pas demandé la permission. Je pleurais et je leur disais : 'Maman, papa je n'en peux plus de cette vie. Je suis fatiguée, j'en ai marre qu'on me juge.' Ma mère avait peur."

