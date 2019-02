Jessica Thivenin bientôt maman ? Elle nous dit tout !

"Je ne dis pas que je veux un bébé parce que Julien [autre candidat des Marseillais et papa de Tiago, NDLR] a eu un bébé, mais c'est mignon, un bébé... En plus tu as 30 ans, voilà quoi... Ce n'est pas le moment, mais ça ne va pas tarder !", avait déclaré Jessica Thivenin (29 ans) l'été dernier sur les réseaux sociaux. La jeune femme, qui vient de sortir son autobiographie intitulée C'est tout moi !, est revenue sur ce désir d'enfant lors d'une interview accordée à Purepeople.com.

Quelques mois après ces déclarations, celle qui a depuis épousé Thibault ne cache pas avoir toujours très envie de devenir maman. "On y pense. Des fois on va se dire allez on y va, on envoie tout. Mais des fois on va se dire qu'il faut peut-être attendre un peu et laisser faire les choses", nous confie-t-elle.

Encline à la confidence, la star qui a aussi dévoilé les coulisses croustillantes du tournage de la célèbre télé-réalité de W9, a ensuite expliqué pourquoi elle hésitait encore à se lancer tout de suite. Et la raison est franchement compréhensible : "Parce qu'il est vrai que ça change, la vie. Il faut réfléchir, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en trois secondes."

Jessica Thivenin et Thibault profitent donc encore un peu de leur vie à deux avant de voir leur quotidien bouleversé par l'arrivée d'un bébé. En tout cas, comme elle nous l'a aussi confié, ce n'est pas sa grossesse qui la fera revenir en France. Sa vie à Dubaï lui plaît énormément et elle se voit bien, à l'instar de Jazz, élever son fils ou sa fille là-bas.