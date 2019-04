Jessica Thivenin "casse bonbon" : sa touchante déclaration à son mari Thibault

En tout début d'année, Jessica Thivenin et Thibault Garcia dévoilaient sur Instagram qu'il s'étaient mariés à Dubaï où ils s'étaient préalablement installés pour fuir certains fans devenus trop envahissants.

Trois mois après ce mariage en très petit comité, l'irremplaçable starlette des Marseillais (W9) est toujours sur son petit nuage avec son chéri. Ce 8 avril 2019, la belle de 29 ans a même souhaité prendre la parole sur Instagram pour faire une véritable déclaration d'amour à son époux. "Avec toi j'ai grandi, j'ai évolué et fait plein de projets. Tu es un mari parfait, tu prends soin de moi, tu es une oreille attentive et me conseille toujours pour mon bien. Merci d'être tout le temps présent, dans les bons moments et même quand je casse les bonbons", a-t-elle écrit avec coeur.

Il y a quelques semaines, alors que Purepeople.com interrogeait Jessica sur la raison de son mariage loin des siens, elle expliquait : "On a décidé de se marier en petit comité. (...) Le principal, c'est que ce soit mon mari, qu'on s'aime et que ce soit une vraie histoire." Et de poursuivre sur le fait qu'aucune cérémonie en France n'était prévue pour l'instant : "C'est compliqué parce qu'il y a des gens que je n'ai pas forcément envie d'inviter. Mais vu qu'on est dans ce milieu, tu te dis : 'Je me sens forcée d'inviter telle personne.' Je ne sais pas. C'est compliqué. Je n'ai pas envie d'avoir un grand mariage, j'ai envie d'avoir un truc en famille. Pour l'instant, rien n'est prévu."

Pour rappel, cela fait bientôt deux ans que Jessica et Thibault sont inséparables.