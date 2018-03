Jessica Thivenin critiquée pour sa cellulite : "On s'en fout !"

Jessica Thivenin profite du soleil de Dubaï. Son compagnon Thibault Kuro et elle y ont déménagé car leur vie en France devenait un véritable cauchemar. Et depuis, la candidate des Marseillais (W9) se sent mieux. Elle n'hésite d'ailleurs pas à poster des photos de leur nouvelle vie. Virée à la plage, balade à dos de chameau, moment dans le désert... les tourtereaux font rêver leurs fans.

En revanche, leurs détracteurs ne manquent pas une occasion de les critiquer. Pour preuve, nombreux sont ceux à avoir commenté un cliché sur lequel on pouvait découvrir un gros plan des jambes de Jessica. Ils ont fait remarquer que la belle blonde avait de la cellulite. Une remarque à laquelle elle a réagi sur Snapchat.

"J'ai toujours dit que j'avais de la cellulite, tout le monde le sait, on s'en fout. Je me montre à la télé en maillot de bain ou en short toute la journée, je ne vais pas m'empêcher de montrer mon corps parce que j'ai de la cellulite. Je suis très bien avec, ce n'est pas vous qui allez m'en empêcher", a-t-elle confié dans un premier temps.

L'ancienne petite amie de Julien Tanti a ensuite expliqué que plus jeune, elle était "très complexée" par son poids : "J'étais très très maigre, tout le monde me demandait si je n'étais pas anorexique. Au collège, je rentrais dans du 34 mais j'étais grande donc c'était trop court en bas et le 36 était trop large en haut. Maintenant, oui j'ai de la cellulite, je me suis un peu laissée aller, je me laisse kiffer en fait. A tout moment je me fais écraser par un camion, au moins j'aurais kiffé ma vie en fait."

Inutile de s'en pendre à elle donc, Jessica n'a que faire des critiques. Elle a d'ailleurs incité ses fans à faire de même : "N'écoutez pas les gens, kiffez-vous, laissez-vous vivre (...). Quoiqu'il arrive, les gens critiqueront toujours. Les filles, ne vous inquiétiez pas, tout le monde est beau, avec ses formes, ses rondeurs, sa maigreur... Les photos des magazines sont photoshopées. La fille parfaite n'existe pas."