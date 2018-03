Jessica Thivenin critiquée : Thibault Kuro prend une décision radicale !

Thibault Garcia en a marre de Twitter et il le fait savoir. Depuis quelques jours, l'amoureux de Jessica Thivenin, révélée dans Les Marseillais (W9), a quitté le réseau social. Sur Snapchat, il explique les raisons de ce choix radical.

"Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quelques mois que je ne suis pas trop actif sur le réseau avec le petit oiseau, Twitter", lance-t-il d'abord. Et d'énumérer les nombreuses raisons l'ayant poussé à déserter le site de micro-blogging. "Pour moi il n'y a que du négatif sur ce réseau", lance-t-il ainsi.

Mais le problème principal que rencontre le beau brun ténébreux reste les messages haineux et les "mauvais commentaires". Fatigué de lire "des moqueries, des trucs de cul, des gens qui se foutent de la gueule des autres, des trucs sur des animaux", celui qui a quitté Marseille pour s'installer à Dubaï avec sa chérie a craqué.

Le plus difficile pour Thibault est d'être sans cesse attaqué sur sa relation passée avec son ex-amoureuse Shanna Kress ainsi que sur son couple actuel avec Jessica Thivenin. Il faut dire que les critiques envers la jolie blonde fusent et le candidat de télé-réalité est décidé à ne plus supporter cela.

Aujourd'hui, Thibault a "supprimé l'application" de son téléphone et assure qu'il n'utilisera désormais plus "que Snapchat et Instagram".