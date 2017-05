Jessica Thivenin : Des coucheries avec Thibault Kuro ? Son ex Nikola la clashe

Sans doute déçu par celle qu'il a tant aimée dans le passé, Julien Tanti actuellement en couple avec Manon Marsault a souhaité balancer une énorme bombe sur Jessica et Thibault Kuro.

Hier, le beau gosse tweetait : "Apparemment, Jessica est touchée de ne pas être venue à l'inauguration [de sa pizzeria NDLR], mais de coucher avec mon ancien meilleur ami Thibault, ça l'a pas gênée (...). Si j'ai fait ça, ce n'est pas pour rien, ça fait longtemps qu'elle fait des trucs dans mon dos qui ne me conviennent pas trop. (...) La semaine dernière, on était à Casablanca, on ne se parlait pas car elle était avec mon ancien meilleur pote Thibault dans les hôtels et qu'elle a couché avec. Elle aurait pu coucher avec n'importe quel autre mec..."

Quelques jours plus tôt, la sulfureuse blonde assurait pourtant le contraire sur Snapchat : "Je ne suis pas du genre à me justifier parce que ça me gonfle, mais là je vais le faire. Thibault, ça fait quatre ans que je le connais. Je suis même allée en vacances avec Thibault et Shanna, je les connais très bien, je l'ai fréquenté quand j'étais avec Julien. Je suis juste avec Thibault, on passe deux jours ensemble, j'ai le droit d'être avec mes potes ! Donc non, je ne suis pas en couple, si c'était le cas, je vous le dirais. Ne vous inquiétez pas." Nikola Lozina, ex de la jeune femme, peut-être rancunier par cette révélation avait félicité le Marseillais pour cette nouvelle faisant l'effet d'une bombe sur Twitter : "MDRRRRRR t'es mon idole."

Depuis, les ex ne cessent de s'écharper sur les réseaux sociaux. Sûr de lui, Nikola rétorque un "Le respect est mort", avant d'ajouter : "Et rectification, le respect va dans les deux sens. J'ai du respect que pour les gens qui le méritent", ce à quoi la Marseillaise répond : "Niko, à ta place, je me ferais petit, je resterais dans mon coin et je la fermerais, parce que quand on fait cocue sa meuf et deux fois, on ne la ramène pas."

L'ambiance va être sympa sur le tournage de la prochaine saison des Marseillais et Les Ch'tis VS Le reste du Monde...