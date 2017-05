Jessica Thivenin en couple avec Thibault Kuro ? Elle met les choses au clair !

Les rumeurs ne cessent de s'amplifier jour après jour. Alors, avec qui Jessica Thivenin est-elle en couple ?

Selon nos confrères du magazine Public, la sulfureuse blonde roucoulerait dans les bras d'un candidat de la neuvième saison des Anges depuis quelques jours déjà... Il s'agirait d'Anthony Matéo, l'ex-petit ami de Kim Glow. Toujours selon le magazine people, le duo aurait été aperçu vendredi dernier sortant de la clinique des Champs-Élysées à Paris après avoir effectué un soin du visage. Mais depuis quelques heures, c'est une tout autre rumeur que les internautes font circuler sur la Toile.

Très active sur les réseaux sociaux, l'ex-petite amie de Nikola Lozina a posté de nombreux clichés la montrant clairement en compagnie de Thibault Kuro, ancien candidat des Marseillais mais également ex de Shanna Kress.

Avec son caractère bien trempé, la jeune femme n'a pas pu garder son calme bien longtemps : "Ça fait quatre ans que je le connais. Je suis même allée en vacances avec Thibault et Shanna, je les connais très bien, je l'ai fréquenté quand j'étais avec Julien. Je suis juste avec Thibault, on passe deux jours ensemble, j'ai le droit d'être avec mes potes !", a-t-elle expliqué dans une vidéo sur Snapchat.

Après avoir mis les choses au clair sur sa relation avec Thibaut Kuro, Jessica n'a pas mâché ses mots pour faire taire les rumeurs : "La semaine dernière, j'étais soi-disant en couple avec Anthony. Cette fois, c'est avec Thibault. La semaine prochaine, je compte aller voir Kevin, donc je vous le dis ! Et je ne serais pas en couple avec Kevin non plus."

Face à l'engouement que suscite cette polémique, Shanna Kress a décidé de réagir sur Twitter : "Hello à tous, ne vous inquiétez pas, je connais bien @JessicaThivenin et j'ai @ThibaultGarcia au téléphone souvent." Ce à quoi la blonde qui ne cesse de faire des placements de produits sur Instagram a répondu avec simplicité : "La lourdeur des gens..." En bref, Jessica Thivenin serait bel et bien un coeur à prendre...