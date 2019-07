Jessica Thivenin enceinte : Ce rendez-vous crucial pour les poumons du bébé

Le 17 juin 2019, Jessica Thivenin apprenait avoir subi un cerclage, une intervention chirurgicale qui consiste à fermer le col de l'utérus pour que la grossesse puisse se poursuivre jusqu'à son terme. Une condition qui l'oblige à rester impérativement alitée. La candidate des Marseillais, mariée avec Thibault Garcia, documente quasi quotidiennement cette grossesse à risques, puisque le bébé risque de naître très prématurément. Cela fait désormais un mois que la jeune femme de 29 ans reste allongée et a tenu à remercier ses fans pour leur soutien indéfectible.

"Je voulais juste vous remercier encore une fois pour vos messages, je suis en train de les lire. Vous êtes trop des amours. Je voulais vous dire que ça fait maintenant un mois que je suis alitée. Un mois et un jour exactement que je reste allongée tout le temps, à part pour aller aux toilettes et me laver", explique t-elle dans une story publiée sur Instagram.

"Je suis trop fière de moi ! C'est vrai qu'il y a un mois quand je suis allée chez la gynéco et qu'elle m'a annoncée qu'il restait plus qu'un centimètre de col, qu'il fallait que j'aille me faire opérer en urgence, que je reste alitée, c'était seulement à 20 semaines. Du coup j'étais un petit peu au bout de ma vie. Je me suis démoralisée, me posait plein de questions...", poursuit-elle, avant d'annoncer une belle nouvelle dans l'avancée de sa grossesse.

"On arrive lundi à la 25e semaine je vais me faire piquer les fesses avec de la corticoïde à l'intérieur pour développer les poumons du bébé s'il arrive prématurément. Donc je suis très contente, c'est un cap. Quand ma gynéco m'a annoncé qu'il fallait rester alitée, je n'y croyais plus. Elle m'a carrément dit : "Si le bébé est là dans un mois, on peut ouvrir une caisse de champagne". J'étais vraiment pas bien, j'étais au bout. Je me suis dit que c'était infaisable. Et finalement le temps a passé, plus d'un mois, je faire une petite piqure et je suis contente ! J'ai hâte d'avoir mon rendez-vous lundi, que les semaines avancent. J'avance, chaque jour, même si c'est long", conclut Jessica Thivenin, qui peut compter sur la bonne humeur et le soutien inconditionnel de son homme dans cette période difficile.