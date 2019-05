Jessica Thivenin enceinte : comment elle a annoncé la nouvelle à Thibault

Bien qu'ils résident à Dubaï, Jessica Thivenin et Thibault Kuro ne pouvaient pas manquer le mariage de leurs amis Manon Marsault et Julien Tanti. Les tourtereaux sont donc apparus dans l'épisode spécial des Marseillais consacré à l'union des parents de Tiago (9 mois), vendredi 10 mai 2019, sur W9. Ils y ont dévoilé comment ils ont chacun découvert la grossesse de la jolie blonde de 29 ans.

"On ne s'en rend pas compte, à part quand on va voir le gynécologue. Sinon je ne sens rien", confie tout d'abord Jessica Thivenin à Kevin Guedj, qui deviendra papa en octobre prochain. Thibault confirme qu'il ne réalise toujours pas qu'il va avoir un bébé. Il révèle ensuite qu'il a appris la grossesse de sa belle alors qu'il était à Phuket, en Thaïlande.

"J'achète le test, je fais pipi. Et là, quand je vois que je suis enceinte, je l'appelle", raconte Jessica Thivenin. Et son mari de poursuivre : "Tu n'as pas réussi à m'avoir donc tu m'as envoyé une photo du test. Je lui ai demandé si elle était sûre qu'il était de moi parce que je n'étais pas auprès d'elle. Dans ma tête, j'étais à Phuket, ce n'était pas possible que ce soit moi." Mais il a bien vite compris qu'il allait prochainement accueillir son premier enfant.

Des craintes avant l'accouchement

S'il semble serein à l'idée de devenir papa, Jessica n'a pas caché avoir quelques craintes. Mercredi 8 mai, c'est en larmes qu'elle est apparue sur Snapchat pour les évoquer : "Je ne suis pas très bien. Des fois, je pleure pour rien. C'est les hormones. Je partage avec vous mon premier cadeau : une petite chaussure ! C'est beige car on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Ça me refait pleurer. Je me rends compte que je vais être une maman. J'ai peur de ne pas être une bonne maman, je me pose plein de questions. Je ne me rends pas compte. Et quand j'y pense, j'ai peur. Je vous partage toutes mes phases de femme enceinte. (...) Il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Ça y est, je vais être une grande."

C'est le 20 avril dernier que la jeune femme a révélé sa grossesse sur ses réseaux sociaux. "Je suis tellement heureuse de vous annoncer que dans 6 mois nous serons 3. Tu seras un merveilleux papa en plus d'être un incroyable mari. Je t'aime", avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle était dans les bras de son amoureux Thibault Kuro Garcia, tenant une échographie à la main.