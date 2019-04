Jessica Thivenin enceinte : elle révèle sa grossesse !

Les bonnes nouvelles n'en finissent plus d'arriver dans le monde de la télé-réalité. Alors qu'on a appris la grossesse de Nabilla et, récemment, le mariage de Anaïs Quadratus, c'est donc au tour de Jessica Thivenin de faire part de son bonheur.

Sur son compte Instagram suivi par 3,9 millions d'abonnés, la jolie blonde de 29 ans a posté une photo d'elle dans les bras de son amoureux Thibault Kuro Garcia, tenant une échographie à la main, et a écrit, en légende : "Je suis tellement heureuse de vous annoncer que dans 6 mois nous serons 3. Tu seras un merveilleux papa en plus d'être un incroyable mari. Je t'aime." Une photo prise à Dubaï où le couple, qui va fêter ses deux ans de relation en juin prochain, a posé ses valises. De son côté, Thibault Kuro Garcia a lui aussi partagé une photo et commenté l'heureuse nouvelle. "Très heureux et fiers de vous annoncer que mon épouse et moi attendons un heureux événement pour fin 2019 ! Tellement hâte de devenir père..."

Jessica Thivenin, qui a récemment annoncé qu'elle quittait le tournage de l'émission Les Marseillais : Asian Tour !, a révélé au début du mois de janvier 2019 qu'avec son chéri ils s'étaient mariés au Consulat général de France à Dubaï. La nouvelle avait surpris leurs fans qui venaient tout juste d'apprendre que leurs fiançailles s'étaient déroulées durant leur voyage à New York en décembre 2018.

Très amoureuse du beau brun, la jeune femme avait dit tout le bien qu'elle pense de lui sur un post Instagram. "Je vous le dis, oui aujourd'hui je suis avec Thibault et on s'entend, on délire et on s'apprécie beaucoup. Alors merci de respecter notre choix et surtout notre vie. Je pense avoir le droit d'être heureuse et je pense que Thibault est un mec bien", avait-elle écrit.

Toutes nos félicitations pour cette heureuse nouvelle !

Thomas Montet