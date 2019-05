Jessica Thivenin enceinte et en larmes : Ses craintes avant l'accouchement

Petite crise de panique pour Jessica Thivenin. La candidate des Marseillais est enceinte de son premier enfant, fruit de son union avec Thibault. Et elle n'a pas caché être très fatiguée.

Après son voyage en Égypte, la belle blonde de 29 ans et son époux se sont rendus dans le Sud de la France pour le mariage de Manon Marsault et Julien Tanti. Ils en ont profité pour voir leur famille, avant de revenir à Dubaï mercredi 8 mai. Sur Snapchat, la future maman n'a donc pas caché qu'elle était épuisée physiquement et mentalement.

Peu de temps après, Jessica Thivenin a fondu en larmes sur le réseau social après avoir dévoilé à ses abonnés son premier cadeau pour le bébé : une paire de chaussures. "Je ne suis pas très bien. Des fois, je pleure pour rien. C'est les hormones. Je partage avec vous mon premier cadeau : une petite chaussure ! C'est beige car on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Ça me refait pleurer. Je me rends compte que je vais être une maman. J'ai peur de ne pas être une bonne maman, je me pose plein de questions. Je ne me rends pas compte. Et quand j'y pense, j'ai peur. Je vous partage toutes mes phases de femme enceinte. (...) Il n'y a pas de raison que je ne m'en sorte pas. Ça y est, je vais être une grande" a-t-elle expliqué.

Jessica peut heureusement compter sur le soutien de Thibault. Ce dernier tente tant bien que mal de la rassurer comme il l'a expliqué sur son compte Snapchat. Ce jeudi 9 mai 2019, son épouse a donc tenu à le remercier. "Merci d'être là, de supporter mes changements d'humeur... mes rires, mes colères et mes pleurs... Ce n'est pas facile tous les jours. Je t'aime",a-t-elle écrit en légende d'une photo Instagram du beau brun de 28 ans et elle.