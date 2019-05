Jessica Thivenin enceinte : sa grossesse vient de connaître un rebondissement !

Jessica Thivenin est enceinte de quatre mois. C'est en avril dernier que la candidate emblématique des Marseillais (W9) a annoncé sa grossesse sur les réseaux sociaux. Depuis, avec son chéri et désormais mari Thibault Garcia, elle partage l'évolution de son état et de bébé avec ses plus de quatre millions de followers sur Instagram. Ce mardi 21 mai 2019, elle a dévoilé un grand changement !

À Dubaï, où elle réside avec son amoureux, Jessica Thivenin a pris la pose en robe beige moulant son baby bump. La main posée sur son ventre arrondi, la future maman s'affiche radieuse et surtout souriante. Et il y a de quoi ! L'ancienne amoureuse de Julien Tanti – également star des Marseillais qui s'est récemment uni à sa belle Manon Marsault – a, en légende de ce beau cliché, annoncé une heureuse nouvelle.