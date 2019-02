Jessica Thivenin énervée : Chirurgie, critiques sur son physique... elle se lâche

À l'occasion de la sortie de son autobiographie C'est tout pour moi !, Jessica Thivenin a joué le jeu des interviews et a accepté de participer à l'interview VNR de Purepeople.com. Le principe est simple : on lui a proposé des mots clés et elle nous a dit ce qui l'agaçait un peu, beaucoup, à la folie !

Si la jolie blonde 29 ans trouve que la médiatisation fait "partie du jeu" de la célébrité, concernant les réseaux sociaux, elle est moins conciliante, estimant qu'il existe trop de messages méchants, parfois haineux. Mais ce qui insupporte vraiment la femme de Thibault Garcia, ce sont les attaques sur son physique : "Ça y est, j'ai les yeux qui sortent et tout... Je ne comprends pas les gens qui jugent le physique. On est tous né avec ce que l'on a et ce n'est pas gentil. Je trouve ça horrible. Dans ce cas-là, on va critiquer une personne pas jolie, c'est nul !"

Jessica Thivenin a aussi beaucoup de mal avec les clichés sur les blondes et sur le QI des filles de la télé-réalité : "Oui on sort des bêtises, (...) tout le monde en sort. Sauf que nous, on est filmé, donc c'est diffusé." Quant aux rumeurs sur son couple, elle est énervée de lire qu'elle se sépare "tous les deux jours" et qu'elle tombe enceinte "tous les trois jours".

Ce qui l'agace en revanche beaucoup moins, c'est la chirurgie. Assumant ses opérations et ses envies, elle explique : "Moi ça me fait kiffer mais ça me vénère aussi parce que les gens critiquent trop. Même si demain j'ai envie de me mettre des implants et de me faire des grosses oreilles, au pire, je le fais !"

