Jessica Thivenin et la chirurgie esthétique : Une nouvelle opération à venir !

En janvier dernier, Jessica Thivenin et son chéri Thibault Garcia décidaient de s'offrir une rhinoplastie en couple... Un choix alors décrié par leurs fans ! Huit mois plus tard, la belle blonde des Marseillais de W9 vient d'annoncer qu'elle allait de nouveau se faire opérer.

C'est sur son compte Snapchat très suivi que Jessica a décidé de tout dire à ses nombreux admirateurs ce 28 août 2018. "Mon chéri a tout balancé mais j'assume totalement. Je vais me faire refaire le menton, voilà. Je suis trop contente, ça fait très longtemps que je n'ai pas de menton, c'est de famille. Ma cousine avait déjà fait cette opération, c'est à mon tour ! Moi je n'aime pas, donc je vais voir le chirurgien ! (...) J'ai regardé le travail du chirurgien, donc on va faire ça !", a-t-elle indiqué, bien décidée à franchir le pas. Et Jessica d'ajouter sur son complexe qu'elle traîne depuis si longtemps : "Il ne manque pas beaucoup, mais je déteste faire des photos de profil et tout."

Aussi, si Jessica avait caché jusqu'au dernier moment sa rhinoplastie en début d'année, elle a décidé cette fois de prendre les devants et s'en explique. "Pour le nez, je l'ai caché, mais quoiqu'il arrive ça parle toujours ! En bien ou en mal, ça parle ! Donc tant qu'à faire...", a-t-elle jugé. Finalement, la belle a avoué qu'elle avait quelques appréhensions avant de se faire refaire le menton. "Je stresse un peu", a-t-elle concédé.

Gageons que ses fans seront là pour la soutenir dans cette épreuve...