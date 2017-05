Jessica Thivenin et sa mauvaise publicité : Ses fans se moquent d'elle !

Nombreuses sont les stars de télé-réalité à vivre grâce aux placements de produits sur les réseaux sociaux. À commencer par Jessica Thivenin, la star des Marseillais. D'ailleurs, la blonde a été la risée du web avec son dernier post...

La raison ? Jessica Thivenin a fait la promotion d'un guide culinaire de façon très maladroite. En légende d'une photo d'elle faisant la cuisine, la blonde a écrit en commentaire : "Vous savez que cuisiner ce n'est pas trop mon truc, et pourtant je fais les recettes de mon #FitFoodGuide sans problème. Ce sont des recettes healthy, rapides et faciles à faire. Le top pour se préparer à l'été tranquillement ! Utilisez mon code de -70% sur tous les guides de la marque avec mon code JESSICA70 sur shop.cellublue.com." Une promotion peu convaincante puisque sur le cliché on peut la voir préparer un bon repas avec... quelques pauvres morceaux de brocolis disposés dans un saladier ! Une mise en scène très simpliste qui n'a pas échappé aux internautes.